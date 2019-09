Nach langer Zeit werden Tito & Tarantula in diesem Sommer das lang erwartete, neue Album „8 ARMS TO HOLD YOU" (It Sounds / Rough Trade) veröffentlichen. Für die Aufnahmen wählte Tito Larriva das legendäre Sonic Ranch Studio in seiner Heimatstadt ElPaso/Texas. „8 ARMS TO HOLD YOU“ fängt die Farben und Gerüche der Wüste ein. Ist leidenschaftlich und romantisch. Zusammen mit Titos‘ elektrisierenden Vocals ein weiteres Meisterstück seiner langen und erfolgreichen Karriere als Musiker, Komponist und Schauspieler.

Zur Entstehungsgeschichte des Albums

„8 Arms To Hold You“ ist die Quintessenz aus einem Haufen neuer Songs, die Tito Larriva gemeinsam mit seiner Tochter Lolita geschrieben hat. Aufgenommen wurden diese auf der Sonic Ranch, einem idyllischen Ort auf einer Pekannuss-Farm direkt am Rio Grande. Hierfür legte er in Gesellschaft von einigen befreundeten Musikern (Zeke Jarmon, Jeffrey Olson, Alyssa Martinez, Robert Williams sowie Marcus Praed) eine achtstündige Autotour durch die bezaubernde texanische Landschaft zurück. Einen Tag nach ihrer Ankunft jedoch verstarb Larrivas Vater, wodurch der Arbeitsprozesse eine unerwartete Richtung einschlug. „Die Songs bekamen plötzlich eine neue Bedeutung. […] das Album ist endlich fertig. Eine kreative Schlacht, wie niemals zuvor. Inklusive Seelenrettung, Kurz-Vor-Schluss-Änderungen und Alles-Wieder-in-Frage-Stellen. [...] “

Entstanden sind schließlich zehn neue Songs aus einer gemeinsamen Vision mit dem Geist seines Vaters. Eingespielt mit hochgeschätzten Freunden, die all das ermöglicht haben.