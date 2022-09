Titus Simon – Brachiale Lust beim Töten rotbrauner Nacktschnecken

Friedel Stirner, von seiner Frau verlassen, steckt mitten in einer Lebenskrise. Seine Tochter überredet ihn dazu, frühere Partnerinnen ausfindig zu machen. Er macht sich auf den Weg zu seiner ganz eigenen Road-Story.

Der aus Oberrot stammende Autor ist ein gern gesehener und willkommener Gast in der Stadtbibliothek und kommt auch mit seinem neuen Roman für eine Lesung nach Schwäbisch Hall. Musikalisch umrahmt wird die Lesung durch das Jazz Duo „SHA Jazzmen“ bestehend aus Thomas Wedekind am Piano und Helmut Knupfer am Saxophon.

Tickets im Vorverkauf in der Stadtbibliothek und in der Tourist Information

Die in der Bibliothek aktuell geltenden Coronaregeln sind auch während der Veranstaltung einzuhalten.