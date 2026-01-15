Titus Simon + Jazzmen SHA

Mit seinem neuen Buch betritt Titus Simon thematisches Neuland. Mutig wendet er sich von biografisch geprägten Erzählungen und spannenden Krimis ab und erzählt eine abenteuerliche Liebes- und Reisegeschichte zweier Menschen über 60 – ein Schelmenroman voller Witz und Lebenslust.

Der aus Oberrot stammende Autor ist gemeinsam mit den Jazzmen SHA ein gern gesehener Gast in der Kulturkneipe Häberlen. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Thomas Wedekind am Piano und Helmut Knupfer am Saxophon. Ihr Repertoire reicht von klassischen Jazz-Standards über Dixieland bis hin zu Modern Jazz und temperamentvollen Mambo-Stücken.

In Zusammenarbeit von Kulturschmiede und Stadtbücherei Gaildorf.

Ticket-Reservierung nur per E-Mail unter reservierung@kulturschmiede.de