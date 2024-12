Titus Simon und Jazzmen SHA

Revolte, Rockmusik und Drogen - Die schwäbische Jugend in den 70er-Jahren?

Titus Simon liest aus seinem neuen Roman „Extreme Fallhöhe". der Autor hat einen fulminant erzählten Nachfolgeband zu „Wir Gassenkinder“ geschrieben. In dem fesselnden Porträt der deutschen Gesellschaft in den spannungsgeladenen Siebzigern greift er Jugenderlebnisse auf, die sich über ein Jahrzehnt erstrecken. Der aus Oberrot stammende Autor und die Musiker von Jazzmen SHA sind gern gesehene Gäste in der Kulturkneipe Häberlen. Die Lesung wird musikalisch umrahmt von Thomas Wedekind am Piano und Helmut Knupfer am Saxophon.