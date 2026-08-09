„auch wenn’s uns morgen nicht mehr gibt“: mit diesem rätselhaften Titel kündigt TJARK sein Debütalbum an – und macht damit einen Punkt hinter das erste, aufregende Kapitel seiner jungen Karriere. Hinter dem 21-jährigen Newcomer liegen beachtliche Meilensteine: millionenfach gestreamte Songs, eine erste eigene EP und schon zwei Live-Touren, auf denen er seine berührende Musik zwischen Indie-Pop, Folk und urbanen Sounds in ganz Deutschland auf die Bühne gebracht hat. Nun ist TJARK bereit für die nächste Etappe.