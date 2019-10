Erstmals auf Tour

TKKG – Das Live-Hörspiel

Mit den Originalsprechern und einem brandneuen Fall

„TKKG“ schreiben seit 40 Jahren Geschichte. Mit über 15 Millionen verkauften Büchern und 35 Millionen verkauften Tonträgern gehört TKKG zu den erfolgreichsten Jugendbuch- und Hörspiel-Reihen in Deutschland. Seit Serienstart 1979 hat die „TKKG-Bande“ mittlerweile über 200 Fälle gelöst und das nicht nur in Wort und Schrift, sondern auch in Film und Fernsehen, auf der Kinoleinwand und der Theaterbühne. Nun entern sie auch Deutschlands Veranstaltungssäle.

Die vier Freunde Tim, Karl, Klößchen, Gaby und Hund Oskar setzen sich gegen Unrecht und Verbrechen ein. Die Millionenstadt, in der die Freunde wohnen, hält sie dabei ganz schön auf Trab. Dank Gaby haben TKKG einen direkten Draht zur Polizei, denn ihr Vater ist Kriminalkommissar Glockner. Der versorgt die Vier oft mit den neusten Infos zu kriminellen Machenschaften in der TKKG-Stadt. Wenn es dann heißt: „Das ist ein Fall für TKKG!“, ermitteln die Freunde auf eigene Faust.

Zum 40-jährigen Bestehen der „Profis in Spe“ werden die original Hörspiel-Sprecher Sascha Draeger (alias Tim), Manou Lubowski (Klößchen), Tobias Diakow (Karl) und Rhea Harder-Vennewald (Gaby) im Herbst 2019 erstmals auf Live-Hörspiel Tour gehen. Das Publikum darf sich auf einen bisher unveröffentlichten, brandneuen Fall freuen, der live vor dem Publikum vorgetragen wird. So erleben die Zuschauer den Hörspiel-Fall hautnah und ähnlich wie bei den Studioaufnahmen.

Mit über eine Million Streams pro Tag ist das Kult Hörspiel auch heute noch ein absoluter Dauerbrenner für Klein und Groß. Egal ob im Wohn-, oder im Kinderzimmer, „TKKG“ und ihre Fälle sind ein generationenübergreifender Klassiker.

Höchste Zeit dem Wunsch vieler Fans zu folgen und die aktuellen vier Originalstimmen des Erfolgsprojektes endlich auf die Bühne zu bringen. Präsentiert wird das Live Hörspiel von Semmel Concerts und dem Hörspiellabel EUROPA (Sony Music Entertainment). Akustische Highlights und viele weitere Überraschungen laden zum Miträtseln und Mitfiebern in die TKKG-Welt ein. Ein Ereignis für alle TKKG Fans der ersten Stunde, aber auch für Hörspielliebhaber, Spürnasen und die ganze Familie.