Die TKW Open bringen die Hip-Hop & K-Pop Kultur nach Göppingen ins Stadtquartier agnes!

Ob als Solo-Tänzer, Duo oder im Team – zeigt eure Moves, beeindruckt die Jury und erlebt einen spannenden Wettkampftag voller Energie und Kreativität.

Von Mini Kids, Kids, Teens bis Adults – der Wettbewerb steht allen Altersklassen offen. Egal, ob ihr erste Wettkampferfahrungen sammelt oder bereits Bühnenerfahrung habt, bei den TKW Open stehen Leidenschaft, Ausdruck und die Freude am Tanz im Mittelpunkt.

Das Event findet im Stadtquartier agnes statt und bietet eine einzigartige Atmosphäre für mitreißende Performances.

Meldet euch jetzt an und seid Teil dieses besonderen Events!

Das Anmeldeformular und die Regelwerke findet ihr auf unserer Homepage.

Wir starten mit den Mini Kids und schließen den Wettbewerb mit den Adults.