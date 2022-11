TMT xplosif

Höchste Energiestufe. Maximale Equipmentschlacht. Drei, die die musikalischen Grenzen sprengen.

Was nach einer klassischen Hammondorgel-Triobesetzung, von der man vielleicht Funk oder modernen Groove-Jazz erwarten würde, aussieht, entpuppt sich als musikalisches Spektakel im energiegeladenen Spannungsfeld zwischen Jazz, Rock, Drone-Elektro, Pink Floyd und Techno.

Während Monika Roscher und Tom „Tornado“ Jahn mit ihren Big Bands ein Preis nach dem anderen abräumen und die wichtigsten Jazzfestivals Europas bespielen, verdichten sie in diesem Trio mit Tilman Herpichböhm als explosivem Drummer die Power beider Großbesetzungen.

Der Ursprung und die Basis des Ensembles sind freie Improvisationen. Diese werden audiovisuell dokumentiert, ausgewählte Abschnitte werden transkribiert und neu zusammengesetzt und dienen so als collagenartige Bauteile für die Architektur ihrer Kompositionen, die dann wiederum als Video- und Tonproduktionen veröffentlicht werden. Ebendiese Stücke dienen dann als konkrete Grundlage für ihre Liveperformance, in der die Band sich wieder in die Improvisation befreit, unter anderem für das Jazzfest Berlin, Jazz & The City Salzburg, Jazzfest Passau, NUEJazz Nürnberg, Brechtfestival Augsburg,

Modular Festival Augsburg, das Stadttheater Landsberg am Lech oder den Bayerischen Rundfunk und heute zum 3. Mal im Jazzkeller.

Monika Roscher (Guitar, Vocals), Tilman Herpichböhm(Drums), Tom Jahn (Hammond-Organ, Synthesizer)

Einlass: 20.00 Uhr. Veranstaltungsbeginn 21.00 Uhr.