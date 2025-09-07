TNGP The New Groove Project

Jazz-Funk-Quartett aus Herrenberg, das seit Ende 2022 mitreißende Grooves und raffinierte Arrangements auf die Bühne bringt.

Die vier erfahrenen Musiker verleihen bekannten wie auch weniger bekannten Stücken aus Funk und Jazz ihren ganz eigenen Sound – mal energiegeladen, mal überraschend neu interpretiert. Im Repertoire finden sich unter anderem Kompositionen von John Scofield, Nils Landgren, George Duke, den Crusaders, Billy Cobham, den Yellowjackets, Mezzoforte und vielen mehr.