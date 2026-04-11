Mit Have I Lost My Magic? geht To Athena im Sommer und Herbst 2026 auf grosse Album-Release-Tour durch die Schweiz und Deutschland.

Das dritte Studioalbum der Künstlerin ist persönlich, mutig und klanglich weit – und entfaltet seine volle Kraft besonders im Live-Moment mit ihrem Quartett oder ihrer neunköpfigen Full-Band.

Gemeinsam mit Produzent Linus Gmünder entstanden, verbindet das Album introspektive Texte mit einer warmen, cineastischen Klangästhetik. Harfe, Streicher und Band schaffen einen Sound zwischen moderner Sensibilität und märchenhafter Tiefe – getragen von To Athenas unverkennbarer Stimme und ihrer charakteristischen Mischung aus englischen Lyrics und Mundart. Die Konzerte laden dazu ein, innezuhalten, sich berühren zu lassen und gemeinsam neue Hoffnung zu finden und zu heilen, was vermeintlich zerbrochen schien.

Musikalisch öffnet Have I Lost My Magic? neue Welten: Anklänge an Queen, The Beatles, Stromae und alte Märchen verschmelzen zu einer eigenständigen Klangsprache mit nostalgischem Unterton. Singles wie „Weird Kid“, „Dänke“ und „Collide“ sorgten bereits für grosse Resonanz – auch international, unter anderem in der Türkei und in Mexiko, wo To Athena Anfang 2026 fünf ausverkaufte Konzerte spielte. Nach der Albumtaufe im Mai folgt die Release-Tour mit Club- und ausgewählten Special-Shows im Sommer und Herbst 2026. Die Live-Shows versprechen emotionale Nähe, musikalische Tiefe und Momente echter Verbindung – fernab von Schnelllebigkeit und digitalem Overload.

Mit Have I Lost My Magic? live lädt To Athena ihr Publikum ein, die eigene Magie wiederzuentdecken – ehrlich, warm und voller Hoffnung.