To Kalon - die Farben der Schönheit

Der Abend mit Tanz, Texten, Poesie und Komik ist eine Hommage an die Schönheit, in einer Zeit, in der das Schöne auf der Roten Liste steht. Sind wir still genug und leer genug von jagenden Gedanken, nehmen wir den Ruf der Schönheit wahr. Sie ist bunt, venusisch und alle Sinne berührend. Sie ist überall. Sie bedeutet zu Hause sein. Und was ist ihr Gegenteil? Es gibt nur ihre Abwesenheit, die das Leben grau, arm und verunsichernd macht. Mit viel Hingabe, Improvisation und bezaubernd schönen Momenten präsentiert Danza Vita ihre Interpretation von To Kalon, die auch die unschönen Seiten nicht ausspart.