Flamenco ist die Freude, der Stolz und das musikalische Symbol Spaniens.

Die Show „To the Rhythm of Flamenco“ bewahrt die Tradition und verstärkt sie mit einer modernen Interpretation. Dies ist nicht nur eine musikalische Darbietung. Dies ist eine magische Kunst, eine Extravaganz aus Leidenschaft und Feuer, inspiriert vom Temperament der Künstler! Es ist die erste Tanz- und Musikshow im Modern Flamenco-Stil in Europa.

Es ist eine grandiose leichte Darbietung, bei der aufregende Gitarrensaiten und lyrische Geige durch aufflammende Rhythmen ergänzt werden: von leise, aber eindringlich bis hin zu heftig und alles verzehrend. Brillante Choreografien, moderne Inszenierungen, leidenschaftliche Tänze, leuchtende Kleider, spanische Motive und die echte Atmosphäre Spaniens auf einer Bühne vermitteln den Geist des modernen Flamencos! Fantastisches Licht und Live-Sound begleiten jeden Schritt und jede Geste, und atemberaubende Videoclips des Autors werden auf einem Bildschirm in voller Größe ausgestrahlt und ergänzen die Aufführung.

Das Team aus professionellen Tänzern und Musikern „Le Grand Show“ hat bereits tausende Herzen auf der ganzen Welt erobert! Die Künstler der Show sind junge, charismatische, professionelle Tänzer und Musiker. Seit diesem Jahr mit dabei ist Pepe Flores, ein brillanter spanischer Tänzer, Gewinner internationaler Tanzwettbewerbe und einer der berühmtesten Flamenco-Tänzer seiner Generation.

„To the Rhythm of Flamenco“ ist Musik und Tanz, wie Feuer und Leidenschaft! Lassen Sie sich von der Magie des Flamenco mitreißen!