Der bilinguale Toastmaster Redeclub Tübingen. Dieser bilinguale Toastmaster Redeclub ist Teil von Toastmasters International – einer internationalen Non-Profit-Organisation, die 1924 in den USA gegründet wurde. Ganz nach dem Zitat „Reden lernt man nur durch reden“ steht bei den zweiwöchigen Treffen der Toastmasters das praktische Üben der freien Rede im Vordergrund. Durch einen strukturierten Ablauf der Treffen mit abwechslungsreichen Rollen, geplanten und spontanen Reden und einer konstruktiven Feedbackkultur werden verschiedenste Bereiche der Rhetorik abgedeckt und trainiert. Bei den Toastmasters lernst du nicht nur, wie du spannende Vorträge hältst und dein Lampenfieber überwindest. Du hast zusätzlich die Möglichkeit, viele andere wichtige Fähigkeiten – wie zum Beispiel deine Führungskompetenzen, Selbstvertrauen und persönliches Potenzial – weiterzuentwickeln.

Bei dieser Gruppe kann jede*r mitmachen und Gäste sind jederzeit willkommen!

You wish to improve your presentation skills but prefer to speak English? Feel free to join and practice your speech-giving with us!

Weitere Infos unter www.toastmasters-tuebingen.de, sowie auf Facebook (@toastmasters.tuebingen) und Instagram (@toastmasters_ tuebingen)

In deutscher und englischer Sprache

Ort: d.a.i.-Bibliothek oder „Ann Arbor“-Raum

Eintritt: frei

Weitere Termine: Do. 25.1., 8.2., 22.2., 7.3., 21.3. (Jeden Donnerstag in den geraden Kalenderwochen)