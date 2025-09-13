Tobi Krell: Auf Entdeckungstour um die Welt

TOBIAS KRELL, auch bekannt als Checker Tobi, kommt im Herbst 2025 mit seiner Tour live zu euch – diesmal noch größer und aufregender! Er bringt brandneue Geschichten, coole Mitmach- Experimente und natürlich jede Menge Wissen mit: die unterhaltsame Live-Show für die ganze Familie. Als Checker Tobi geht TOBIAS KRELL seit 2013 in seiner KiKASendung Wissensfragen auf den Grund. 2019 entstand der Kinofilm „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“. Sein zweiter Film „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“ ist im Oktober 2023 in die Kinos gekommen und hat inzwischen über eine Million Zuschauer:innen.

Im Herbst 2025 kommt Tobi mit seiner Show wieder live auf die Bühne, mit exklusiven Geschichten seiner Reisen – Einblicke, die bisher nirgendwo erzählt oder gezeigt wurden. Tobi nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Welt. Und geht dabei rätselhaften Fragen auf den Grund, die euch staunen lassen: Wo ist der „wichtigste Ort der Welt“? Wie überlistet man die Schwerkraft? Und welche magische Fähigkeit hat die Sonne?

Neben beeindruckenden Fotos und Videos hat Tobi interaktive Mitmach-Aktionen im Gepäck, bei denen das Publikum selbst zu Entdecker:innen wird. Und natürlich beantwortet er eure Fragen – vorausgesetzt, er kennt die Antwort. TOBIAS KRELL live ist die ultimative Entdecker-Show für die ganze Familie.