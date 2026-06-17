Tobi Krell

Der durch seine KiKA-Sendung bekannt gewordene TOBIAS KRELL geht in seiner Entdecker-Show rätselhaften Fragen auf den Grund. Am 23. juli kommt Cchecker Tobi zu "Rätsel, Wissen, Abenteuer - Die große Sommershow" nach Stuttgart auf die Freilichtbühne auf dem Killesberg.

Packt eure Neugier ein und macht euch bereit für eine bunte und aufregende Show: Tobi bringt coole Experimente auf die Bühne, hat überraschende Fakten aus Naturwissenschaft und Technik im Gepäck und jede Menge Mitmach-Aktionen für euch. Ob bei kniffligen Quizfragen, aufregenden Spielen oder kleinen Abenteuern – alle können mitmachen! Tobis Sommershow bringt Spaß und Wissen (und Abkühlung!) für die ganze Familie!