Tobias Becker Big Band trifft Karl Frierson

Zum dritten mal „trifft“ die Tobias Becker Bigband nun Gäste in der Kongresshalle Böblingen. Dieses mal hat sie sich mit Karl Frierson einen der etabliertesten Jazz und Soul Sänger Deutschlands eingeladen. Der in den USA aufgewachsene Sänger gründete 1997 - nach seiner Zeit in der US Army Europe Band und 800 Konzerten, die ihn quer durch Europa führten - die erfolgreiche Soul/Jazz Band DePhazz. 2006 veröffentlichte er sein erstes Solo-Album das zwei Wochen lang die U.K. Soul Charts anführte. Die Tobias Becker Bigband und Karl Frierson trafen 2011 das erste mal musikalisch aufeinander. Seitdem verbindet den Bandleader und den Sänger eine stetige Zusammenarbeit die nun in dem aktuellen Konzert mündet. Zu hören gibt es neben Jazzstandards Songs von Karl Frierson´s erfolgreichen Alben. Alle samt in fettem Bigbandsound.