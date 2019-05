Tobias Becker Bigband – "Farewell Markus"

Tobias Becker BigBand

Unser Gründungsmitglied Markus Land wird nach fast 15-jähriger Bandmitgliedschaft schweren Herzens die Band verlassen.

Markus hat seit Gründung der Band die Saxophon-Section und die ganze Formation durch seine Persönlichkeit und seinen großen Einsatz stark geprägt. Er wird für diesen Abend seine Lieblingsmusik mitbringen und mit der Bigband einstudieren. Sicherlich gibt es auch die ein oder andere Anekdote von den legendären Sax-Section-Proben im Hause Land zu hören. Darüber hinaus werden auch ein paar neue Kompositionen und Arrangements des Bandleaders präsentiert. Der Fokus liegt aber auf der großartigen Auswahl an Bigband-Charts mit der Markus sich vom Stuhl des 2. Altsaxophons verabschieden wird. Wir freuen uns den Abend mit ihm zu zelebrieren!

Die Tobias Becker Bigband schart einige der besten jungen Jazz Musiker aus ganz Deutschland um sich und präsentiert "Bigband Jazz in Perfektion" (Belgischer Rundfunk – BRF). Mit den versierten Musikern, die sonst in diversen Rundfunkbigbands und Musical-Produktionen spielen, hat Tobias Becker ein eingespieltes Jazzorchester zusammengestellt und so schreibt Critical Jazz: "His big band is one of the two finest large ensembles coming out of Eastern Europe."

Besetzung: Verena Nübel (voc); Markus Harm, Markus Land, Alexander Bühl, Toni Bechtold, Christoph Beck (sax); Christian Mück, Christian Mehler, Steffen Mathes, Benjamin Lindner (trp); Marc Roos, Marco Leibach, Florian Seeger, Patrick Flassig (trb); Christoph Neuhaus (guit); Judith Goldbach (b); Martin Grünenwald (dr); Tobias Becker (p, cond)

Mehr Infos unter: https://www.tobiasbeckerbigband.de/