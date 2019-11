Tobias Becker Bigband feat. Thomas Stabenow – "Happy New Year"

Die Tobias Becker Bigband schart einige der besten jungen Jazz Musiker aus ganz Deutschland um sich und präsentiert "Bigband Jazz in Perfektion" (BelgischerRundfunk – BRF). In regelmäßigen Abständen führt sie im BIX Jazzclub ihre neuesten Kompositionen und Arrangements auf.

Nachdem die Bandmitglieder sich über die Weihnachtstage kräftig gestärkt, die Bleistifte gespitzt und die Notenblätter vollgeschrieben haben, gibt es nun wieder neue Musik von den "Haus- und Hofkomponisten" der Bigband zu hören. Außerdem darf man sich auf einen besonderen Gast freuen: den Bassisten Thomas Stabenow. Seine Stücke, die er u.a. mit der NDR Bigband 2015 auf CD veröffentlicht hat, werden ebenso gespielt. Ein Fest für alle Freunde des Bigbandjazz und vor allem der "Bassgeige", die an diesem Abend im Mittelpunkt steht!

Mit den versierten Musikern, die sonst in diversen Rundfunkbigbands und Musical-Produktionen spielen, hat Tobias Becker ein eingespieltes Jazzorchester zusammengestellt, das bereits mit ihrer Debüt-CD den begehrten "Preis der deutschen Schallplattenkritik" gewonnen hat. So schreibt CriticalJazz: "…his big band is one of the two finest large ensembles coming out of Eastern Europe."

Besetzung: Verena Nübel (voc); Markus Harm, Dan Roncari, Alexander Bühl, Toni Bechtold, Christoph Beck (sax); Christian Mück, Christian Mehler, Steffen Mathes, Benjamin Lindner (trp); Marc Roos, Marco Leibach, Florian Seeger, Patrick Flassig (trb); Christoph Neuhaus (guit); Judith Goldbach, Thomas Stabenow (b); Martin Grünenwald (dr); Tobias Becker (p, cond)