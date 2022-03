× Erweitern Tobias Becker BigBand

…so heißt nicht nur ein neuer Titel sondern auch das aktuelle Programm. Viele Stücke sind in den vergangenen zwei Jahren entstanden und beschäftigen sich teils auf vergnügliche,

teils auf nachdenkliche, teils auf ironische Weise mit dem Erlebten und der auferlegten Zwangspause. Umso mehr freuen wir uns diese neuen Stücke endlich auf unserer „Heimatbühne“ präsentieren zu dürfen. Wir sind zurück "im Sattel“ bzw. auf der Bühne mit einer Menge Bigbandjazz und großer Freude!

Die Tobias Becker Bigband schart einige der besten jungen Jazz Musiker aus ganz Deutschland um sich und präsentiert „Bigband Jazz in Perfektion“ (BelgischerRundfunk – BRF). Mit den versierten Musikern, die sonst in diversen Rundfunkbigbands und Musical-Produktionen spielen, hat Tobias Becker ein eingespieltes Jazzorchester zusammengestellt, das bereits mit ihrer Debüt-CD den begehrten „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ gewonnen hat. So schreibt CriticalJazz: „(…) his big band is one of the two finest large ensembles coming out of Eastern Europe.“