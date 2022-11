Thomas Siffling´s Christmas Special

Der Mannheimer Trompeter präsentiert einen swingenden vorweihnachtlichen Jazz Abend mit seiner Wunschbesetzung.

Siffling, bekannt als Lyriker unter den Trompetern wird an diesem Abend begleitet vom Stuttgarter Ausnahme Pianisten Thilo Wagner am Klavier, der Neuentdeckung am Kontrabass Rosanna Zacharias aus Karlsruhe und seinem langjährigen musikalischen Begleiter, dem Saarbrücker Schlagzeug Professor Oliver Strauch, dürfen Sie sich auf eine lockere heitere Einstimmung auf das Weihnachtsfest mit jazzig swingenden Klängen freuen.

Als Special Guest wird die US Sängerin Richetta Manager an diesem Abend mit auf der Bühne stehen. Manager ist sowohl in Opernkreisen als auch im Jazzkontext bekannt und überzeugt durch ihre soulig gospelige Stimme.

Besetzung: Thomas Siffling (tp); Richetta Manager (voc); Thilo Wagner (p); Rosanna Zacharias (b); Oliver Strauch (dr)