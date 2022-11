Kuhn meets Wagner

Am heutigen Abend präsentiert das hochkarätig besetzte Quartett um den Tenorsaxophonisten Alexander Sandi Kuhn (u.a. Jazzpreisträger des Landes Baden-Württemberg) und den Pianisten Thilo Wagner (spielte mit Clark Terry, Art Farmer, Emil Mangelsdorff u.a.) einige besondere Juwelen des Great American Songbook. Beide Musiker haben dem BIX-Publikum in der Vergangenheit mit ihren eigenen Projekten unvergessliche Abende bereitet. Um so mehr freuen wir uns, dass sie heute in dieser neuen Konstellation zum ersten Mal gemeinsam das Bix zum swingen bringen.

Lassen Sie sich von dieser wunderbaren Band vor den Festtagen noch einmal richtig mitreißen und freuen Sie sich auf einen energiegeladenen Abend voller Spielfreude und Swing. Merry Christmas!

Besetzung: Alexander Sandi Kuhn (sax); Thilo Wagner (p); Joel Locher (b); Matthias Daneck (dr)