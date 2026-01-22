Mit VENTI stellt die Tobias Becker Bigband ihr fünftes Studioalbum vor und präsentiert es kurz vor dem offiziellen Release Ende Februar ganz exklusiv ihrem Publikum im BIX.

Neben Stücken des neuen Albums gibt es auch ein paar ganz neue, druckfrische Kompositionen zu hören. Außerdem ein paar besondere Perlen aus dem Bandbook, die das Orchester schon lange mal wieder auflegen wollte. Man darf gespannt sein! Mit Verena Nübel wird auch unsere langjährige Bandsängerin dabei sein und mit ihrer einzigartigen Stimme für Gänsehaut Momente sorgen.

Die Tobias Becker Bigband schart einige der besten jungen Jazz Musiker aus ganz Deutschland um sich und präsentiert „Bigband Jazz in Perfektion“ (BelgischerRundfunk – BRF). Mit den versierten Musikern, die sonst in diversen Rundfunkbigbands und Musical-Produktionen spielen, hat Tobias Becker ein eingespieltes Jazzorchester zusammengestellt, das bereits mit ihrer Debüt-CD den begehrten „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ gewonnen hat. So schreibt CriticalJazz: „(…) his big band is one of the two finest large ensembles coming out of Eastern Europe.“

Besetzung (Änderungen möglich): Markus Harm, Dan Roncari, Alexander Bühl, Toni Bechtold, Christoph Beck (sax); Christian Mück, Christian Mehler, Marvin Frey, Benjamin Lindner (tpt); Marc Roos, Marco Leibach, Florian Seeger, Patrick Flassig (tbn); Christoph Neuhaus (guit); Jens Loh (b); Martin Grünenwald (dr); Tobias Becker (p, cond)