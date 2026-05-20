Tobias Becker Bigband

Das heutige Konzert widmen wir zwei Bigband-Legenden, die so unterschiedlich, wie prägend für das Genre waren. Beide sind nach kurzer schwerer Krankheit Ende letzten Jahres verstorben.

Jim McNeely war Mitglied in der legendären Thad Jones/Mel Lewis Bigband. Im Nachfolgeensemble, dem Vanguard Jazz Orchestra, saß er nicht nur bis zuletzt regelmäßig an den Tasten, er steuerte auch viel Kompositionen für deren umfangreiches Bandbook bei. In Europa war er lange künstlerischer Leiter der DR Bigband und zuletzt Chefdirigent der HR Bigband. An der Manhatten School of Music gab er sein Wissen an die jüngere Genration weiter. Auch Mitglieder der Band hatten immer wieder Begegnungen mit dem warmherzigen Musiker aus New York.

Gordon Goodwin war in Los Angelos beheimatet und dort mit seiner eigenen Bigband, der Big Phat Band sehr erfolgreich. Musikalisch war Goodwin zwischen Film, Bigband, Pop und Jazz einer der gefragtesten Arrangeure der Westküste. Mit seiner Art zu schreiben und seiner Popularität war er, weit über die eingefleischte Fangemeinde und Genres hinweg, Botschafter für den orchestralen Jazz.

Auch die Freunde unseres Bandbooks dürfen sich auf das ein oder neue Stück freuen, das wir unter die großartigen Stücke der beide Legenden mischen.

Besetzung (Änderungen möglich): Markus Harm, Dan Roncari, Alexander Bühl, Toni Bechtold, Christoph Beck (sax); Christian Mück, Christian Mehler, Marvin Frey, Benjamin Lindner (tpt); Marc Roos, Marco Leibach, Florian Seeger, Patrick Flassig (tbn); Christoph Neuhaus (guit); Jens Loh (b); Martin Grünenwald (dr); Tobias Becker (p, cond)