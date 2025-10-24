Tobias Dellit & die schweigende Mehrheit

Club Voltaire Haaggasse 26b, 72070 Tübingen, Universitätsstadt

Tobias Dellit & die schweigende Mehrheit spielen mit den Möglichkeiten von Klang und Sprache.

Ihre Musik balanciert zwischen intimen Momenten und dynamischen Kompositionen, zwischen klarer Melodie und unkonventionellen Arrangements. Inspiriert von Liedermacherkunst, Indie-Pop und elektronischen Einflüssen, kreieren sie ein Konzerterlebnis, das sich jeder einfachen Kategorisierung entzieht.

Mit ihrer neuen EP „Der Schwere Los“, die im März 2025 erschien, gehen Tobias Dellit & die schweigende Mehrheit einen Schritt weiter: Energetische Band-Arrangements treffen auf tiefgründige Texte, die sich mit der Weite des Universums ebenso beschäftigen wie mit der Schwere des Alltags. Live entfaltet sich dieser Facettenreichtum auf besondere Weise – ein Konzert voller Kontraste, das sich zwischen poetischer Intimität und klanglicher Wucht bewegt. Wer Musik jenseits ausgetretener Pfade sucht, ist hier genau richtig.

Info

club voltaire.jpg
Club Voltaire Haaggasse 26b, 72070 Tübingen, Universitätsstadt
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Tobias Dellit & die schweigende Mehrheit - 2025-10-24 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Tobias Dellit & die schweigende Mehrheit - 2025-10-24 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Tobias Dellit & die schweigende Mehrheit - 2025-10-24 20:00:00 Outlook iCalendar - Tobias Dellit & die schweigende Mehrheit - 2025-10-24 20:00:00 ical

Tags