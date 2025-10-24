Tobias Dellit & die schweigende Mehrheit spielen mit den Möglichkeiten von Klang und Sprache.

Ihre Musik balanciert zwischen intimen Momenten und dynamischen Kompositionen, zwischen klarer Melodie und unkonventionellen Arrangements. Inspiriert von Liedermacherkunst, Indie-Pop und elektronischen Einflüssen, kreieren sie ein Konzerterlebnis, das sich jeder einfachen Kategorisierung entzieht.

Mit ihrer neuen EP „Der Schwere Los“, die im März 2025 erschien, gehen Tobias Dellit & die schweigende Mehrheit einen Schritt weiter: Energetische Band-Arrangements treffen auf tiefgründige Texte, die sich mit der Weite des Universums ebenso beschäftigen wie mit der Schwere des Alltags. Live entfaltet sich dieser Facettenreichtum auf besondere Weise – ein Konzert voller Kontraste, das sich zwischen poetischer Intimität und klanglicher Wucht bewegt. Wer Musik jenseits ausgetretener Pfade sucht, ist hier genau richtig.