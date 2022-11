Tobias Dellit trifft Melvin Haack | FeierabendWeihnachtsKonzert

Eintritt frei // Hut-Konzert

Das Feierabendkollektiv Stuttgart & das Kulturbüro Sorglos laden zum etwas anderen Weihnachtskonzert:

Feierabendkollektivero & Lakoniker Tobias Dellit trifft auf Vive La Vie Moderator & Pointenmaschine Melvin Haack - das ist "Do It Yourself Musik" seit über 70.000 Stunden für Feinschmecker der gesungenen Buchstabensuppe.

Salto Wortale, Ablachen & Gefühle zur Gitarre. Ein rasanter Galopp durch die Wortfelder zwischen Amrum und Australien, Absurde, Skurrile und

Persönliche, zwischen Seele und Hirn. Unnnndddd ein bisschen Glitzer gibt es vielleicht auch.

Dieses Programm ist für ein junges, smartes Publikum geeignet

- (pensionierte) Lehrer:Innen und alle anderens sind auch herzlich Willkommen!

Danke an die Waggons Stuttgart und die Ateliergemeinschaft Bauzug3YG für die Gastfreundschaft.