Tobias Mayer 1723–1762: Ein Leben im Zeichen der Aufklärungszeit

Mitte des 17. Jahrhunderts begann mit der Aufklärung in Europa eine neue Ära, in der das Denken bestimmt wurde durch das Fragen nach den Quellen des Wissens. Einer der ersten berühmten Professoren an der Universität Göttingen (gegr. 1732) war Tobias Mayer, der – obwohl Vollwaise und Autodidakt – es schaffte, mit seinem kritischen Verständnis Wegweisendes zu leisten.

Spuren des aufgeklärten Denkens in Mayers Werk kann man in seinen Beiträgen zur Kartographie, Mathematik und Astronomie entdecken; erste Erfahrungen sammelte er während seiner Jugend in Esslingen. Insbesondere seine Lösung des Längengradproblems

machte ihn dann international bekannt – da war er aber schon mit 39 Jahren an Typhus verstorben.

Armin Hüttermann wurde 1980 Professor für Geographie an der PH Ludwigsburg, wo er bis 2012 lehrte. Seine Arbeitsschwerpunkte lagen im Bereich der Kartographie, der Karteninterpretation und der Kartendidaktik. Seit langem engagiert er sich in Marbach im Tobias-Mayer-Verein.