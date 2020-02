Thematischer Rundgang mit Museumsführung und 3er Weinprobe.

Tobias Mayer lebte nur wenige Monate in Marbach, doch seine Familie war dort über drei Generationen ansässig. Aus dieser Zeit und der Zeit nach der "Mayer-Renaissance" in den 1970er Jahren gibt es zahlreiche Spuren in der Stadt, die auf Mayer hinweisen. Diese Spuren wollen wir entdecken: Zunächst auf einem Rundgang durch die Marbacher Altstadt und im Anschluss daran im neuen Tobias Mayer Museum. Ergänzt wird das Programm durch szenische Einlagen des Stadtinfoladens und eine Weinprobe mit den Weingärtnern Marbach, die den Abend im Gewölbekeller des Museums u. a. mit einem Tobias Mayer Wein beschließt.

In Zusammenarbeit mit dem Tobias-Mayer-Verein, den Weingärtnern Marbach und dem Stadtinfoladen Marbach.

Im Preis in Höhe von 28,00 Euro inbegriffen sind: Begrüßungssecco, Stadtführung, Eintritt Museum, Museumsführung, 3er Weinprobe mit Weinknabberle, Brot und Sprudel. Anmeldung bei der Schiller-VHS erforderlich.