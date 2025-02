Tobias Meinhart - Berlin People

BERLIN PEOPLE ist das aktuelle Projekt des Jazz-Saxophonisten und Komponisten Tobias Meinhart. 2022 wurde Meinhart in den Critics Polls des DOWNBEAT Magazins zum Rising Star (Saxophon) gekürt.

Seit 15 Jahren lebt er in New York und pendelt regelmäßig zwischen dem Big Apple und Berlin. In beiden Städten gehört Jazz zum Alltag und begeistert viele junge Menschen. Diesen Spirit bringt Meinhart mit seiner neuen Band auf die Bühne. Für „BERLIN PEOPLE“ hat Tobias Meinhart explizit für seine Mitmusiker und ihre Stärken komponiert.

Mit BERLIN PEOPLE vereint Meinhart einige der interessantesten jungen Jazzmusiker Deutschlands: Ludwig Hornung (Piano), Tom Berkmann (Bass) und Mathias Ruppnig (Schlagzeug). Die Musik des Quartetts besticht durch kraftvolle Unisono-Linien, humorvolle und atmosphärische Passagen sowie eine packende Energie, die ihre Auftritte zu dynamischen Erlebnissen macht. Meinhart und Berkmann verbindet eine langjährige Zusammenarbeit, die im Landesjugendjazzorchester ihren Anfang nahm. Zusammen mit Ruppnig bilden sie das rhythmische Fundament der Band, während Hornung durch seine virtuosen und ausdrucksstarken Improvisationen glänzt.