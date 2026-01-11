Tobias Pflüger

Im Rahmen des Bundeshaushaltes 2026 werden ein Viertel des Haushaltes für Militär und Rüstung ausgegeben; diese sollen bis 2029 auf ein Drittel der Gesamtausgaben steigen.

Also jeder 4., später jeder dritte Euro wird für militärische Großbeschaffungen wie Kampfflugzeuge, Panzer, Fregatten usw. ausgegeben.

Nach den verteidigungspolitischen Richtlinien soll nicht nur die Bundeswehr, sondern die gesamte Gesellschaft „kriegstüchtig“ werden. Dazu gibt es den „Operationsplan Deutschland“, der eine zivil-militärische Kriegsvorbereitung auf allen politischen Ebenen, aber auch (Blaulicht)-Organisationen vorsieht. Die Verkehrsinfrastruktur soll nun auch nach militärischen Kriterien ausgebaut werden. „Military Mobility“ und das neue Hauptquartier „JSEC“ des NATO- Kommandos in Ulm sind da Stichworte.

Tatsächlich geht es um den Aufmarsch nach Osten.