Toby Beard – Tour 2022

Blues/ Roots/ Indie Musikerin Toby aus West Australien ist sehr viel mehr als man von einer durchschnittlichen Singer-Songwriterin erwarten würde.

Ihre Auftritte leben von ihrem Talent, Emotionen in ihren Texten rüberzubringen und von ihrer gewaltigen und kraftvollen Stimme. Das Publikum spürt, dass hier alles echt ist: Die Songs und die Performance. Tobys fesselnde Stimme und die Faszination, die auf das Publikum überspringt, kann man nicht beschreiben – man muss es selber erleben, hören und sehen, um es zu spüren und zu verstehen.

Ihre Auftritte sind ein Fest für mehr als nur die Ohren. Leidenschaftlich, rau, kraftvoll und Musik im Blut – dafür steht Toby. Die Mischung aus Soul, Blues, Folk und Rock spricht das breite Publikum an, begeistert aber auch Fans des Besonderen abseits des Mainstreams.

Tobys Leben wurde bereits in jüngsten Jahren von Musik geprägt. Sie wuchs in West Australien auf und ein Großteil ihrer Musik hat dort ihre Wurzeln. Durch ihre Familie und unzählige Auftritte, die sie auf der gesamten Welt absolviert hat, ist sie inzwischen auch in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und den USA tief verwurzelt. Toby hat kürzlich ihre niederländische Staatsangehörigkeit erhalten und möchte in Zukunft noch mehr Zeit in dem Land verbringen, das sie als ihr zweites Zuhause nennt.