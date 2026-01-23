Toby Beard ist so viel mehr als nur eine australische Singer-Songwriterin. Sie wandert von Lyrik zu Rock.

Sie durchlebt jede Live-Performance mit ihrem eigenen Talent und ihrem dynamischen Gesang. Mit der Echtheit und Ehrlichkeit ihrer Bühnen-Performance reicht sie an Pink heran. Ihr fesselnder Gesang und die Art und Weise, wie sie ihr Publikum einfängt, muss man hören und sehen.

Im Laufe der Jahre hat Toby mit etlichen großen Künstlern gearbeitet, darunter Sheryl Crow, dem John Butler Trio, John Mellencamp, Jimmy Barnes und The Indigo Girls. Sie trat weltweit auf Festivals auf, darunter Summeriest (Milwaukee USA), WA Blues and Roots Fest (Aus), Strib Festival (Dänemark), Bardentreffen (Deutschland), Big Time Out Fest (Kanada), Utah Pride Fest (Utah USA) und L-Fest (UK).