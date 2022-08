Das Russian Rock Festival ТOЧКА, das am 31. Oktober 2020 seine Geschichte begann, öffnet am 17. September 2022 zum vierten Mal seine Pforten im Theater am Olgaeck in Stuttgart.

Die Gruppe RED MAGMA ständiger Teilnehmer und Gründer des Festivals, eine bejubelte Rock Musikgruppe, die auf eine lange Geschichte von Auftritten in Deutschland, der Schweiz und Russland zurückblicken kann hat es bereits geschafft, die zahlreiche Fans mit ihrem kraftvollen Sound, herzlichen Lyrik, inteligenten Texten und farbenprächtigen Show zu begeistern. In Festivalkonzert treten zusammen mit der Gruppe RED MAGMA weitere russischsprachige Bands aus Baden-Württemberg. Nicht verpassen!

Начавший 31 октября 2020 года свою историю фестиваль русского рока „Точка“ в четврёртый раз открывает свои двери 17 сентября 2022 в Theater am Olgaeck в Штутгарте. Бессменный участник и основатель фестиваля группа Red Magma, насчитывающая многолетнюю историю выступлений в Германии, Швейцарии и России, уже успела полюбиться своим фанатам и фанаткам своим мощным звучанием, проникновенными лирическими и философскими текстами, и красочным шоу. Вместе с группой Red Magma на фествивале вас будут ждать другие русскоязычные группы из региона. Не пропустите!