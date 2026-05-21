Tochter der Natur: mündliche Erzähltradition aus Westafrika

Erzählungen mit Musik mit Lamine Cissokho und Abou Fall

Im Gespräch: Zwei Künstler aus dem Senegal, Vertreter und Hüter der westafrikanischen mündlichen Überlieferung, lassen die Natur durch die Kora und die Erzählkunst lebendig werden.

Lamine Cissokho ist ein Meister auf dem Saiteninstrument Kora und Spezialist für die geschichtsträchtigen Epen der Mandinka.

Für den Erzähler und Filmemacher Abou Fall ist die mündliche Überlieferung die „Tochter der Natur“:

„Die Natur spricht. Wir Menschen legen dankend mit unseren Worten, mit unseren Liedern und mit der Musik der Kora Zeugnis ab. Dieses Instrument, rund wie die Erde, ähnelt auch dem geschwollenen Bauch einer werdenden Mutter. Also zeigen wir, indem wir beide so gut wie möglich davon erzählen, dass die mündliche Überlieferung die Tochter der Natur ist, dass sie ihre Mutter verteidigen und beschützen will!“

Dieser Abend im Linden-Museum eröffnet das Geschichtenfestival Erzählt uns den Planeten, das am 20. Juni im Höhenpark Killesberg stattfindet. Wieder einmal wird der Park zum Geschichtengarten für Jung und Alt, wenn Erzähler:innen aus aller Welt und Musiker:innen uns faszinieren und verzaubern werden.

In französischer Sprache mit Erläuterungen auf Deutsch.