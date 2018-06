× Erweitern Tocotronic

Wir freuen uns wie Bolle: Auch Tocotronic feiern mit uns 50 Jahre Manufaktur! Eineinhalb Jahre lang haben sie sich ferngehalten von Clubs und Bühnen.

Während dieser Live-Pause hat die Band alles hinterfragt, sich als Kollektiv neu erfunden und dabei das tiefgründigste Album ihrer Karriere aufgenommen. „Die Unendlichkeit“ ist eine Autobiographie in 12 Kapiteln, dunkel rockend und verlockend wie ein Märchen von Oscar Wilde. Sich selbst einzuordnen in die Zeit und in die Welt, ohne dabei zu selbstreferenziell zu werden, ist eine Herausforderung, die diese einzigartige Band gerne annimmt. Tocotronic sind bei sich angekommen: Der Kreis zum Frühwerk schließt sich. Gleichzeitig ist ihr Sound gegenwärtiger denn je. Kaum jemand kommt ohne die Erinnerung an einen prägenden Tocotronic-Moment aus. Feiert mit uns und dieser einzigartigen Band und euren Lieblingssongs aus 25 Jahren.