„Golden Years“ handelt vom Altern, vom Glück der Reife und von der Angst vor dem Tod, vor al- lem aber handelt es vom unaufhörlichen Wiederanfangen aus dem Geist der Selbstbesinnung her- aus, von den Utopien der Auferstehung und des endlosen Werdens.

Es zeigt eine Band, die sich zu immer wieder zu erneuern und gleichermaßen bei sich selbst zu bleiben verstand: erkennbar in der Veränderung. Vielleicht vermag das zu erklären, warum die Musik von Tocotronic nach all die- ser Zeit und gerade in unserer unbehaglichen Gegenwart immer noch und immer wieder so viel Glück und so viel Trost zu spenden vermag.