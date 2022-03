Tod auf dem Nil

FSK 12; Dauer: 140 Minuten; Genre: Krimi, Thriller

Frisch verlobt, nimmt Millionenerbin Linnet mit ihrem Partner Simon an einer Kreuzfahrt auf dem Nil teil. Mit an Bord ist der belgische Detektiv Hercule Poirot. Linnet wird ermordet, alle Fahrgäste sind verdächtig, weil sie in irgendeiner Weise Verbindung zu Linnet hatten. Die opulenteste und spannendste der Agatha-ChristieVerfilmungen der 70er und 80er Jahre, ,das Top-Ensemble wird gekrönt von Sir Peter Ustinov (1921 - 2004) als Poirot. In restaurierter Fassung zurück im Kino!