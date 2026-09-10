Tod auf Schloss Solitude

Martina Fiess stöberte als Journalistin so manche Leiche im Keller auf, trennte als Sachbuchlektorin Fiktion von Fakten und manipulierte als Werbetexterin den schönen Schein.

Dank dieser perfekten Vorbildung veröffentlichte sie bereits zahlreiche unterhaltsame Kriminalromane und Kurzgeschichten.

An diesem Abend liest die bekannte Stuttgarter Autorin aus ihrem aktuellen Krimi und erzählt von ihrem Leben als Autorin. Begleitend dazu werden verschiedene Weinsorten sowie schokoladige Leckereien vom Grünen Baum Plochingen verkostet.