× Erweitern Ray Wilson

Ray Wilson, der ehemalige Frontmann von Genesis, präsentiert die größten Hits der Kultband und seiner Solokarriere.

Facettenreiche Songstrukturen aus der progressiven Rock-Ära der Band sowie die Pop-Hits der 1970er bis 1990er Jahre verschmelzen zu den unterschiedlichsten Arrangements – eine neue Dimension von Genesis, ohne dass die Songs ihren Originalcharakter verlieren.

Garant dafür ist die einmalige Stimme von Ray Wilson, der allein mit dem letzten Genesis-Album „Calling All Stations“ das viertbestverkaufte Album der Bandgeschichte eingesungen hat. Neben mitreißenden Genesis-Klassikern wie „No Son of Mine“, „Carpet Crawlers“, „Mama“ und berührenden eigenen Liedern seiner Solokarriere wird Ray Wilson an diesem vielseitigen Abend auch mit Musik von Peter Gabriel und Phil Collins für Überraschungen sorgen.