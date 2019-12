× Erweitern The 12 Tenors

Seit elf Jahren faszinieren The 12 Tenors in ganz Europa und Asien ihr Publikum.

Ihre stimmliche und persönliche Vielfalt macht ihre Einzigartigkeit aus und ihre Leidenschaft zur Musik vereint sie. In ihrer Best-of-Tour erwartet das Publikum ein musikalisches Feuerwerk, das die Zuschauer die größten Lieder aller Zeiten – präsentiert in aufwendigen Arrangements – noch mal ganz neu erleben lässt.

Klassische Arien, Liebesballaden sowie Rock- und Pop-Hymnen, die die Charts beherrschten: Ihre Interpretationen von großen Liedern wie Puccinis „Nessun dorma“, Leonard Cohens „Hallelujah“, Queens „Bohemian Rhapsody“ oder ihre Tribute an die Beatles sowie den King of Pop Michael Jackson in Form einzigartiger Medleys lassen The 12 Tenors große Erfolge feiern. Hier erwartet Sie eine zweistündige musikalische Achterbahn voller Emotionen.