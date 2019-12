× Erweitern Kächeles

Ein schwäbisches Ehepaar spricht niemals schlecht über Freunde und interessiert sich weder für die Hobbys noch für die Gartenarbeiten des Nachbarn.

Nein, für die Kächeles ist dies alles kein Anlass zur Neugierde. Es sei denn, die Freunde haben ungebetenen Besuch angekündigt, die Bekannten fahren schon wieder in den Urlaub, der Nachbar mäht seinen Rasen viel zu spät. Dann müssen sämtliche Sinne geschärft, die Ohren gespitzt und alle notwendigen Informationen angesaugt werden. Im brandneuen Programm „Dorftratsch Deluxe“ sind Ute Landenberger und Michael Willkommen als Käthe und Karl-Eugen Kächele wieder voll in ihrem Element. Die beiden Spaßvögel setzen konsequent auf umwerfende Situationskomik und unverfälschten Dialekt. Gespickt mit Gags und Witzen am laufenden Band gewähren sie einen tiefen Einblick in den Irrgarten eines schwäbischen Ehelebens.