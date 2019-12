× Erweitern Max Mutzke Max Mutzke

Schon mit 22 Jahren stand Max Mutzke auf Europas größter Bühne und hat mit seinem ersten Hit „Can’t Wait Until Tonight“ Soul mit Jazz- und Pop-Facetten nonchalant so interpretiert, als sei das Genre überhaupt gar kein Import hierzulande.

Seitdem hat sich der Sänger musikalisch in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt, spielt so virtuos mit musikalischen Genres, dass er eine Bandbreite an Fans aus Rock-, Pop-, Funk-, Jazz- und klassischer Musik mit seiner Stimme begeistert.

In seinem Album „Durch Einander“ hat er Jazzsongs vom Feinsten mit großen Künstlern wie Nils Landgren oder Sebastian Studnitzky eingespielt. Begleitet durch den differenzierten Sound der Göppinger Lumberjack Big Band unter der Leitung von Alexander Eissele, wird Max Mutzke einen unvergesslichen Konzertabend voller Soul mit Songs aus ebendiesem Jazzalbum kredenzen, der bewegt und die Seele berührt.