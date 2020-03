In einer theatralischen Inszenierung wird der im letzten Jahr in deutscher Sprache erschienenen True–Crime–Roman „Tod eines Mörders“ von Ann Marie Ackermann präsentiert.

Der Roman, der unter anderem auf einer Akte aus dem Staatsarchiv Ludwigsburg basiert, fand international Beachtung, weil sich in dem Fall in spannender Weise Welt- und Lokalgeschichte verbinden. Es geht um die Verfolgung eines Mörders, der 1835 Bönnigheims Bürgermeister Reber umbrachte und sich dann in die USA absetzte. Für das Drehbuch und die Regie verantwortlich zeichnet die Autorin. Mitwirkende an dem Schauspiel sind Bürgerinnen und Bürger aus Bönnigheim sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Staatsarchiv. Die Inszenierung wurde bereits im letzten Herbst in Bönnigheim anlässlich der Buchvorstellung mit großem Erfolg gezeigt und gastiert nun - mit teilweise neuen Mitwirkenden - zum ersten Mal in Ludwigsburg.