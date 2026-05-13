Der Tod | Tödliche Weihnacht

Alle Jahre wieder feiert die christliche Welt eine Geburt. Pfui Spinne, meint der Tod. Doch weil jedem Anfang auch ein Ende innewohnt, lädt er in diesem Jahr persönlich zu einer weihnachtlichen Spezial-Version seines preisgekrönten Comedy-Programms ein. Schließlich ist er auf großer Image-Kampagne und da sollte sich auch ein Tod dem Fest der Liebe nicht völlig verschließen. Und so werden gefällte Tannenbäume und gebratene Gänse besungen und Lebkuchen als diskriminierend geoutet. Mit dabei sind neben dem Sensenmann z.B. auch Mautzi, die rechte Hand des Todes, und weitere, die gemeinsam mit dem Publikum Weihnachten einmal ganz anders „erleben“ wollen.

In schwarzer Kutte und ähnlich farbigem Humor wendet sich der Gewinner des Kleinkunstfestivals der Wühlmäuse 2013 und Autor des Buches „Mein Leben als Tod“ (Fischer-Verlag) an seine Zuschauer, berichtet vom Winterschluss-verkauf im Jenseits, zeigt Bilder aus seinem privaten Fotoalbum und singt schaurig schön Weihnachtsklassiker, die aus seinem Munde eine ganz neue Bedeutung bekommen. Denn die dunkle Jahreszeit kann jemand wie er auch an Weihnachten nicht ganz dem Leben überlassen. Mit Witz und Charme begegnet der Tod dem Tabuthema der modernen Gesellschaft.

Stimmen

„Ein Sensenmann zum Totlachen!“ (Süddeutsche Zeitung)

„Teuflisch gut.“ (Münchner Merkur)

„Hier spielt der Chef noch persönlich.“ (auf der Weihnachtsfeier eines Berliner Bestattungs-Instituts)

„Ich freu mich jetzt schon zum dritten Mal auf den Tod.“ (72jähriger Fan vor Auftritt)

Auszeichnungen

- 1. Preis Café Hahn Koblenz, Komiker Jackpot 2024

- Jurypreis “Schlumpeweck 2023”

- Erster Preis „Tuttlinger Krähe“ 2023

- Jury- und Publikumspreis Paulaner Solo 2022

- Publikumspreis Leipziger Lachmesse 2019

- Thüringer Kleinkunstpreis 2016

- Live-Kulturhighlight 2014 in München (Kulturküche)

- Jurypreis 2013 beim Großen Kleinkunstfestival der Wühlmäuse

- Gewinner des Kupferpfennigs bei der Leipziger Lachmesse 2013

- Publikumspreis 2012 beim Stockstädter Römerhelm

- Gewinner 2011 der RBB fritz Nacht der Talente (Bereich Wort)

www.endlich-tod.de