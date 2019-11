Todd Wolfe & Carla Olson

Sie sind ein musikalisches Dreamteam seit den frühen 90ern und eigentlich schon Jahre davor unterwegs und zuweilen richtig erfolgreich gewesen. Todd Wolfe als kreativer Partner von 90er Rocklegende Sheryl Crowund Carla Olson meist als Sidekick solcher großen Namen wie Bob Dylan, Mick Taylor, Gene Clark und Roger McGuinn (Byrds). Und musikalisch besinnen sich beide auf diese Wurzeln der Americana Musik, die bis in die Mitte der 60er reichen und uns zurückversetzen in Yazgurs Garten zum Woodstock Art & Music Fair Festival oder nach Montery, wo sich die Crème de la Crème der damaligen Zeit die Klinke in die Hand gab. Vielleicht ist da auch ein Hauch von Golden Gate Park Love In Atmosphäre aus den betörenden Songs zu vernehmen. Todd und Carla lassen einen ewigen Zauber wirken.