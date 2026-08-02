Tokarczuk – Werk der polnischen Literaturnobelpreisträgerin

Die perfekte Vorbereitung auf Olga Tokarczuks Besuch in Bad Mergentheim!

Am 8. Oktober tritt Olga Tokarczuk bei den 43. Baden-Württembergischen Literaturtagen auf. Aus diesem Anlass bietet die VHS eine zweiteilige Einführung in ihr Werk an, mit Fokus auf den Roman Empusion (2022), die Essay- und Redensammlung Übungen im Fremdsein (2020) sowie den Erzählungsband Die grünen Kinder (2020).

In ihrem Werk verbindet Tokarczuk philosophische Reflexion, Mythen, Psychologie und Gesellschaftskritik. In Empusion greift sie Motive der klassischen Kurliteratur auf und verwebt sie mit Fragen nach Geschlechterbildern, Krankheit, Natur und Macht. In ihren Essays und Reden gibt sie Einblick in ihre Schreibwerkstatt und reflektiert über Literatur, Verantwortung und die Erfahrung des Andersseins in einer globalisierten Welt. Der Erzählungsband versammelt phantastische Texte, in denen Wirklichkeit und Imagination ineinander übergehen.

Die Lektüre der drei Bücher (alle im Handel erhältlich) wird empfohlen, ist aber nicht Voraussetzung für die Teilnahme.

In Kooperation mit der Volkshochschule Bad Mergentheim.