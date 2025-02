Wenn man die Essenz von Tokio Hotel auf eine Eigenschaft runterbrechen müsste, dieBill, Tom, Georg und Gustav in ihrem Kern verbindet, die sie ausmacht, von anderenabhebt und die im Laufe der Jahre auch zu ihrem Hauptantreiber, zu ihrem absolutenMotivator geworden ist, dann ist das der unbändige Wille, sich immer wieder neu zuentdecken. 2023 könnte man also mit Fug und Recht als das „tokio-hoteligste“ Jahr derBand seit langem beschreiben. Denn boy oh boy haben die Jungs dieses Jahr neueWelten entdeckt, erobert und erfolgreich ihre Fahne auf deren höchsten Wipfeln insGestein gerammt und im Wind wehen lassen! Es war ein Jahr der ersten Male für TokioHotel – und das will was heißen bei einer Band, die es inzwischen seit über 20 Jahren gibtund das auch noch in der Originalbesetzung seit ihrer Gründung 2001. „So viel kreativenOutput und Mitsprache hatten wir noch nie zuvor“, erzählt Bill und fügt dann noch hinzu:„Und wir hatten noch nie so viel Spaß mit unserer Karriere wie jetzt.“ Aber erstmal derReihe nach. Das geschah nämlich nicht alles einfach so im luftleeren Raum.In den letzten Jahren war ein wenig stiller geworden um Deutschlands berühmteste Bandder Nullerjahre – aus Gründen. Doch 2021 begann der Tokio-Hotel-Zug mit derVeröffentlichung von Bills Biografie „Career Suicide: Meine ersten dreißig Jahre! wiederlangsam Fahrt aufzunehmen. 2022 legten Jungs nochmal einen Zahn zu. Ihr sechstesAlbum „2001“ erschien, natürlich begleitet von Singleauskopplungen, Gold-Auszeichnungen,Musikvideos und hochkaratigen Live-Auftritten und nicht zuletzt demLaunch des Podcasts „Kaulitz Hills“ von Tom und Bill. Es fühlte sich in gewisser Weisean, wie ein großes Atemholen, ein Anlaufnehmen für den großen Sprung, den das Jahr2023 für die Band markierte.

Ihr merkt es schon: Es riecht mal wieder nach Umbruch im Hause Tokio Hotel – wonach auch sonst?!Tokio Hotel erreicht insgesamt 1,4Mio Menschen auf Youtube 4,5Mio auf TikTok und ca4,3Mio auf Instagram. Mit über 250Mio Streams performt die Band auch im Streamingsehr stark und hat alleine in Deutschland 8 Top-Ten Hits und 4 Nummer 1 Hits, SechsTop-Ten Alben und drei Nummer1 Alben. Mit über 115 nationalen und internationalenAwards und über 7 Millionen verkauften Alben in 68 Ländern sind Tokio Hotel eine dererfolgreichsten Bands ihrer Generation