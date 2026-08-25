Die preisgekrönte Singer-Songwriterin TOKUNBO, ehemalige Frontrau der Acoustic Soul-Jazz-Combo Tok Tok Tok, kommt mit brandneuem Album im Gepäck. Mit ihrem neuen Werk spinnt TOKUNBO die Geschichte des Folk Noir gekonnt weiter und setzt die Album-Reise fort, die sie einst mit dem dunkelschönen Album 'Queendom Come' begann und die zuletzt in dem viel gefeierten Album 'Golden Days' ihren Höhepunkt fand.

In einem Atemzug mit Sheryl Crow, Stevie Nicks und der Grand Dame des Folk, Joan Baez, genannt, feierte ihr Vorgänger-Album internationale Erfolge, 'Golden Days' wurde mit der Silber-Medaille der Global Music Awards und dem Grand Prize des John Lennon Songwriting Contest für den Song 'Ray' ausgezeichnet. Im Fernsehen wurde das Album im ARD Morgenmagazin, ARTE Journal und ARD Brisant vorgestellt.

Nun schlägt TOKUNBO ein neues musikalisches Kapitel auf. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, poetischem Storytelling und eleganter Instrumentierung erschuf sie erneut ein klangliches Universum zwischen Folk, jazzigem Pop und warmherziger Country-Melancholie. Inspiriert von den Zwiespälten des Lebens und getragen von der Sehnsucht nach dem Finden der inneren Mite, atmen die neuen Songs der Künstlerin, die zwischen zwei Kulturen aufgewachsen ist, emotionale Tiefe, musikalische Experimentierfreude und Poesie.

Ob auf der großen Bühne mit der NDR Radiophilharmonie, im ESC-Talk mit Barbara Schöneberger, als Jurorin des Deutschen Jazzpreis oder jüngst in einem Klassikprojekt mit Arien von Verdi bis Händel – TOKUNBO beweist stets eindrucksvoll ihre künstlerische Vielseitigkeit auf der einen, und auf der anderen Seite ihre Gabe, Musik mit Seele zu füllen.

Live entfaltet sich die ganze Magie der Songpoetin und Geschichtenerzählerin Par Excellence in ihrer facettenreichen Stimme, – mal hauchzart, dann wieder erdig-dunkel – und ihrer einzigartigen Präsenz. Begleitet von ihrer hochkarätgien Band, bringt TOKUNBO die Klangfarben ihres neuen Albums auf die Bühne und lädt mit fantasievollen Arrangements in ihre geheimnisvolle Songwelt ein.

Besetzung: TOKUNBO (voc, git); Ulrich Rode (git); Christian Flohr (b); Anne de Wolff (vl)