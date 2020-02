Rasant, verrückt, sensationell: „TOLLhouse“ begeistert mit einem fulminanten Mix aus wahnwitzigen, artistischen Überraschungen und wilder Comedy. Internationale Größen der Genres präsentieren in dieser ungezähmten Ensemble-Show Darbietungen, mit denen sie spielerisch aus dem Rahmen fallen und mit aberwitzigen Acts und liebevollen Spleens die Lachmuskeln des Publikums strapazieren. Ein Potpourri aus Comedy und Artistik, das den Hang zum Komischen, Kuriosen und Heiteren feiert!

Stellen Sie sich vor: 11 Paradiesvögel teilen sich eine Wohngemeinschaft – die schrägste WG, die Stuttgart je gesehen hat. Die illustren Spaßmacher: unter anderem ein Conférencier mit preußischem Humor, ein kongenialer Kontorsionist, eine Luftakrobatin mit Vorliebe für’s Morbide, ein außergewöhnliches Trapez-Duo, ein flippiger Jongleur, ein wagemutiger Pole-Artist und jede Menge crazy Comedy Acts. Charmante Chaoten, eigenwillige Paare und schrille Stimmungskanonen tanzen zwischen Frohsinn, Wahnsinn und Lebenslust. Trotz oder gerade wegen ihrer Unterschiede begeistern sie als Gemeinschaft und machen Narrenfreiheit zur Maxime. Es gilt die Devise: Fragen Sie nicht warum, sondern warum nicht?

Das Ensemble schmückt sich mit seinen liebevollen Eigenarten, betrinkt sich am Fantastischen und zelebriert die Fröhlichkeit in all ihren Facetten. Für kurze Zeit heben wir die Welt aus ihrer Ordnung, seien Sie mit dabei! „TOLLhouse“ – bunt, wild und ganz schön crazy!

Regie/Bühnenbild: Ralph Sun

Lichtdesign: Torsten Schulz

Sounddesign: Rainer Lolk

Bühnenbau: Werner Fritzsche

Mitwirkende

Hieronymus – Conférence

Strange Comedy – Comedy

Taras Nadtochii – Kontorsion

Kai Hou – Ring-Diving & Double Pole

The Amazing Other – Washington Trapez

Helena Jans – Strapaten

Faeble Kievman – Comedy

Guillermo León – Jonglage & Comedy