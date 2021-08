Tom Banholzer

Seither spielte die Band in wechselnder Besetzung unzählige Konzerte vorwiegend in Süddeutschland und in der Schweiz, brachte 2 live CD`s raus und feierte im Jahr 2019 bereits ihr 20 jähriges Jubiläum.

Die 1. CD “live at the 1999 Hohentwiel Festival”wurde bei einem Konzertals Support Act für Al Jarreau bei Jazz auf dem Hohentwiel aufgenommen, die 2. CD „ More Duke and live again“ wurde ebenfalls live in Winterthur eingepielt.

So bleibt es dabei : swingy,funky,groovy,bluesy and soulful Jazz for the people.