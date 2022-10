Tom & Basti: "zeitlang" - Volkssänger, Musikkabarett

Pünktlich zum 20 jährigen Bühnenjubiläum des aus Funk und Fernsehen (u.a. BR Brettlspitzen) bekannten Kabarett Duos Tom & Basti erscheinen das neue Konzertprogramm und die gleichnamige CD „zeitlang“.

Die beiden Mauthler Volkssänger nutzten die spielfreie Lockdown Zeit und machten sich in gewohnt selbstironischer, augenzwinkernder und hintergründiger Manier daran, einen waidlerischen Blick auf die Welt zu werfen. Dabei werden Alltagssituationen, Liebenswürdigkeiten und Eigenheiten im „Kosmos Dorf“ in Wort und Ton auf die Schippe genommen. Was erhält ein Dorf am Leben? Welche Charaktere findet man in jedem Dorf? Mit ihrer humorvollen aber teils nachdenklichen Art geben die Musiker Einblick in eine Idylle, die durchaus von Ungereimtheiten durchzogen ist und so manch städtisches Landbild in seinen Grundfesten erschüttert. Ob die Zeit auf dem Dorf nun nur aus Sicht eines Stadtbewohners sehr lang werden kann oder der Waidler einfach „zeitlang“ hat nach ein er besseren, älteren oder neuen Zeit, kann jeder Zuhörer für sich selbst entscheiden.

Tom & Basti jedenfalls hatten „zeitlang“ nach dem Publikum das hört und sieht man in jedem Ton, jeder Geste und in jedem Wort. Dieses Verlangen nach echter, unverfälschter Wirtshausmusik wird sicher noch eine Zeit lang bleiben und die beiden weiterhin auf den Bühnen im bayerisch sprachigen Raum begleiten.